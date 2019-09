Ciao Leo: Braunschweiger Eisdiele schließt nach 40 Jahren

Eiskonditor Leonardo Antico (64) steht an seiner betagten Eismaschine, Baujahr 1951, und lächelt. Vor seinem Eiscafé am Ruhfäutchenplatz sitzen die Gäste in der warmen Spätsommersonne und löffeln ihre leckeren Eisbecher leer. Es sind die letzten, die „Bei Leo“ über den Tresen gehen. Am Sonntag,...