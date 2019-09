Stimmen Sie heute ab: Welcher Hauseingang ist der Schönste?

Jetzt haben die Leser unserer Zeitung wieder das letzte Wort, der zehnte BBG-Balkonwettbewerb in Braunschweig befindet sich in der letzten und entscheidenden Phase. Und da entscheiden wie immer Sie über den schönsten Balkon der Stadt – und den Gewinner in der Sonderkategorie.

Wählen Sie für diesen Hauseingang am Freitag, 13. September, die Nummer (01378) 901170. Foto: Privat

Hier stellen wir Ihnen zunächst die drei von der Jury ausgewählten Kandidaten für den Sieg in der Sonderkategorie „Der Umwelt zuliebe – Oase für Insekten“ vor. Am Samstag geht es wieder um die Wahl des schönsten Braunschweiger Balkons. Zur Auswahl stehen dann erneut zehn Kandidaten, die ihre Balkonkästen gehegt und gepflegt und über die langen Trockenphasen gerettet haben.

Wählen Sie für diesen Hauseingang am Freitag, 13. September, die Nummer (01378) 901171. Foto: Privat

Unter den Anmeldern für den Sieg in der Sonderkategorie haben sich die Jurymitglieder der Braunschweiger Baugenossenschaft (BBG), der Braunschweig Stadtmarketing GmbH und unserer Zeitung für diese drei Kandidaten entschieden, die nun zur Wahl um die insektenfreundlichste Komposition im Rennen sind. Bewertet wurde nach den eingereichten Fotos.

Bei zwei der Kandidaten sind auf der Abbildung Haustüren zu sehen, beim Foto von „Hauseingang 2“ haben wir diese aufgrund von Formatgründen weggeschnitten. Bienenfreundliche Arrangements in Gärten hinterm Haus waren übrigens von vornherein von der Wertung ausgeschlossen, weil Balkonwettbewerb und Sonderkategorie auch das Ziel haben, zu einem schöneren öffentlichen Stadtbild beizutragen.

Wählen Sie für diesen Hauseingang am Freitag, 13. September, die Nummer (01378) 901172. Foto: Privat

So können Sie abstimmen und gewinnen

Telefonisch abgestimmt werden kann am, Freitag, 13. September, bis 23.59 Uhr unter den aufgeführten Nummern. Ein Anruf aus dem dt. Festnetz kostet 50 Cent. Tarife über Mobilfunk können abweichen.

Unter allen Anrufern verlosen BBG und Braunschweiger Zeitung diese Preise:

2 Karten für die Staatstheater-Premiere des Weihnachtsmärchens „Die feuerrote Blume“ am 17. November, 16 Uhr.

2 Karten für ein Heimspiel des Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig.

2 Bücher „Bienen-Paradiese für Garten & Balkon“, 1 Regenschirm.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Mitarbeiter der Braunschweiger Zeitung, der Braunschweig Stadtmarketing GmbH und der Braunschweiger Baugenossenschaft dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.