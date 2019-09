Braunschweig. Mehrere hundert Tiere machten am Sonntag mit beim 2. Hundeschwimmen im Freibad.

Mehrere Hundert Hunde planschten in Braunschweigs Raffteichbad

Bruno kam mit Bademantel. Er traute dem Braten nicht. Skeptisch, mit leicht eingezogenen Schwanz, stand der Labradormischling auf dem Einmeter-Brett und schaute tief hinab auf den Beckengrund. Da half alles Zureden von Frauchen nichts. Mit wackligen Knien macht er schließlich einen Rückzieher und ließ das „Stöckchen“, einen Plastikball, da, wo es ist – im Wasser.

War das ein Kläffen, Bellen, Jaulen – mehrere hundert Tiere machten am Sonntag bei angenehmen spätsommerlichen Temperaturen mit beim 2. Hundeschwimmen im Raffteichbad. An der Kasse zahlten die Vierbeiner 50 Cent Eintritt pro Fuß und Pfote. Zum Saisonabschluss waren alle Becken für die Fellnasen freigegeben. Wenngleich der Sprungturm nicht so der Bringer war. Dann schon lieber ab ins „Welpenbecken“. Da hatte man wenigstens festen Halt unter den Füßen.

Hundeschwimmen im Raffteichbad Braunschweig - Teil 1 Bevor zum Saisonende das Wasser abgelassen wird, durften am Sonntag, 15. September 2019, die Vierbeiner nochmal ordentlich Spaß im Freibad haben. Foto: Peter Sierigk

„Das Wasser ist ganz klar und rein. Wir haben seit einigen Tagen kein Chlor mehr dazu gegeben. Extra für die Hunde“, erklärt uns Annette Böhme von der Stadtbad Braunschweig GmbH, die das Treiben in den Becken vergnügt beobachtete. Und auch manchen Vierbeiner, der es vorzog, lieber ausgelassen auf der Liegewiese herumzutollen. Denn, das muss man wissen, nicht alle Hunde sind Wasserratten. „Das ist das Schöne hier: Kein Hund kann verloren gehen. Alles ist eingezäunt“, erklärt Annette Böhme, die aber auch von einem Ausreißer berichtet: „Ein Hund war wohl ein bisschen wasserscheu. Er ist durch das Eingangstor zurück auf den Parkplatz gelaufen. Da haben wir ihn aber gefunden.“

Womit wir beim Thema wären: Sind Hunde von Natur aus Wasserratten und können sie von Geburt an schwimmen? Wir hören uns um bei den anwesenden Experten. Und erfahren: Es gehe längst nicht jeder Hund ins Wasser und nicht jeder Hund sei ein begabter Schwimmer! Viele Hunde seien sogar regelrecht wasserscheu und würden sogar das Spielen am Ufer vermeiden. „Es gibt aber auch Rassen, die das Wasser lieben. Labradore beispielsweise, die haben sogar noch richtige Schwimmhäute zwischen den Zehen. Die wurden früher gern beim Fischfang eingesetzt, beim Einholen der Netze“, weiß Annette Böhme.

Die Bewegungsabläufe beim Schwimmen liegen jedem Hund übrigens im Blut. Es gehört zum Überlebensinstinkt. Viele Hunde fangen bereits an zu paddeln, wenn man sie über die Wasseroberfläche hält. Dennoch gibt es auch Hunde, die keine guten Schwimmer sind oder kein Wasser mögen. Schlechte Schwimmer sind vor allem kurznasige Rassen mit kurzen Beinen wie Bulldoggen oder Bassets. Gut und gerne schwimmen Labradore, Leonberger, Neufundländer, Golden Retriever, Irischer Wasserspaniel und Portugiesischer Wasserhund.