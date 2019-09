Unbekannte geben sich als Vertreter von BS Energy aus

Das Energieunternehmen distanziert sich hiervon ausdrücklich und weist darauf hin, dass diese Vertreter nicht im Auftrag von BS Energy unterwegs sind. Vielmehr scheine es sich dabei um den unseriösen Versuch eines anderen Anbieters zu handeln, über ein sogenanntes Haustürgeschäft den Abschluss eines neuen Stromvertrags zu generieren, heißt es in der Mitteilung.

Vertreter von BS Energy klingelten nicht an den Türen, um Kunden zu gewinnen. Bei neu geschlossenen Strom- oder Gaslieferverträgen an der Haustür hätten Betroffene ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Generell verboten seien Haustürgeschäfte mit Strom und Gas nicht. Wer unsicher sei – zum Beispiel, weil sich ein Vertreter als Mitarbeiter oder Kooperationspartner von BS Energy vorstelle oder wegen Aussagen eines Vertreters zu Strom- oder Gaslieferverträgen, sollten sich Kunden unter der Servicehotline (0531) 3838000 oder am Bohlweg 5 melden.