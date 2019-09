Braunschweig. Der 38-Jährige war in der Vergangenheit schon öfter durch Diebstähle und andere Delikte aufgefallen. Er kam in die Justizvollzugsanstalt.

Braunschweig: Parfümdieb direkt am nächsten Tag verurteilt

Nachdem ein 38-jähriger Ladendieb am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf frischer Tat von Detektiven ertappt wurde, ist er bereits am Freitag zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Ein 26-jähriger Detektiv hatte den Mann dabei beobachtet, wie er diverse Parfüms aus einem Geschäft in der Schuhstraße in seinen Rucksack steckte, meldet die Polizei. Der Dieb flüchtete zunächst mit seiner Beute, konnte aber von dem Detektiv und seinem 62-jährigen Kollegen festgehalten werden.

Die Polizeibeamten fanden in dem Rucksack des 38-jährigen neben den Parfüms noch weiteres Diebesgut aus einem anderen Laden. Bei der Befragung gab der Mann die Diebstähle zu. Da der 38-Jährige in der Vergangenheit bereits wegen Diebstählen und anderer Delikte aufgefallen war, wurde er vorläufig festgenommen, so die Polizei weiter.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig und dem Amtsgericht wurde der aktuelle Diebstahl im Wege des beschleunigten Verfahrens bereits am Freitag vor dem Amtsgericht verhandelt. Der Täter wurde zu einer Strafe von sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt. Direkt nach der Verhandlung und Verkündung eines Untersuchungshaftbefehles kam der Dieb in die Justizvollzugsanstalt.