Böger und Dedekind sind Kandidaten für Propstwahl in Braunschweig

Mitte November soll in Braunschweig ein neuer Propst gewählt werden. Wie die evangelisch-lutherische Landeskirche Braunschweig am Donnerstag mitteilte, kandidieren Henning Böger (45), Pfarrer der Magni-Gemeinde, und Landesjugendpfarrer Lars Dedekind (51). Die Kirchenregierung habe beide im Benehmen mit dem Propsteivorstand nominiert, so Pressesprecher Michael Strauß. Die Propsteisynode sei nun aufgefordert, die Wahl innerhalb von zwei Monaten durchzuführen. Voraussichtlicher Wahltermin ist Donnerstag, 14. November.

Die bisherige Pröpstin Uta Hirschler war am 1. Mai als Oberkirchenrätin in den Vorstand des Diakonischen Werkes evangelischer Kirchen in Niedersachsen nach Hannover gewechselt. Seitdem führt Peter Kapp, Pfarrer an St. Andreas, als stellvertretender Propst die Amtsgeschäfte.

Henning Böger ist seit 2008 Pfarrer in der Kirchengemeinde St. Magni. Zuvor war er drei Jahre lang Pfarrer im Probedienst in den Kirchengemeinden Hallendorf, Beddingen und Watenstedt (Propstei Salzgitter-Lebenstedt). Sein Vikariat absolvierte er in den Propsteien Seesen und Bad Gandersheim. Böger hat Theologie in Göttingen, Hamburg und Bielefeld-Bethel studiert. Er ist unter anderem Mitglied der braunschweigischen Landessynode und Vorsitzender des Finanzausschusses der Propsteisynode Braunschweig. Böger ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Lars Dedekind ist seit 2011 Landesjugendpfarrer der Landeskirche Braunschweig. Zuvor wirkte er drei Jahre lang in der Landeskirche als Regionalbeauftragter des Evangelisch-lutherischen Missionswerkes für Mission und Ökumene. Von 1999 bis 2008 war er als Religionslehrer und Pastor an der Kodaikanal International School in Indien. Sein Vikariat absolvierte er in Hamburg und Minneapolis (USA). Dedekind hat am Evangelisch-lutherischen Missionsseminar in Hermannsburg Theologie studiert, nachdem er bereits eine Ausbildung zum Hotelfachmann abgeschlossen hatte. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Der Propst hat Landeskirchensprecher Strauß zufolge die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit dem Propsteivorstand das kirchliche Leben in der Propstei anzuregen und zu fördern. „Er wird für die Dauer von zwölf Jahren gewählt und versieht das Propstamt mit einer ganzen Stelle“, sagt er. Letzteres gelte nur für die Propstei Braunschweig – in allen anderen Propsteien der Landeskirche sei das Propstamt mit einer halben Gemeindepfarrstelle verbunden.

Die Wahlordnung sieht vor, dass die Kandidaten im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der Stimmen der gesetzlichen Zahl der Synodalen gewinnen müssen, um gewählt zu sein. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, ist ein zweiter Wahlgang nötig. Gewählt ist dann, wer die höchste Stimmenzahl der Anwesenden auf sich vereinigt, mindestens jedoch ein Viertel der Stimmen der gesetzlichen Zahl der Synodalen. Die Propsteisynode Braunschweig hat 50 Mitglieder, die notwendige Mehrheit im ersten Wahlgang beträgt demnach 26 Stimmen.