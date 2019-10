„Sch… geparkt“ – Unbekannter beklebt Autos in Braunschweig

Ein unbekannter Verkehrserzieher „bestraft“ Falschparker in der Weststadt. Er ist mit kompakt klebenden und nur schwer zu entfernenden Aufklebern („Sch.. geparkt“) unterwegs, die er Autofahrern an ihr Fahrzeug pappt. Susanne R., sie ist schwerbehindert, hat’s erlebt. Sie stellt ihr Auto in der...