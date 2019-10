Flüchtlinge in Braunschweig – Was ein sicherer Hafen bedeutet

Ist es peinlich, davon zu sprechen, dass es in der deutschen Gesellschaft Grenzen für die Aufnahme von Flüchtlingen gibt? Eine Kontroverse darüber stand im Mittelpunkt der Diskussion über die Aktion „Kirche trifft Seebrücke“ am Dienstagabend in der Matthäus-Kirche am Prinzenpark, der Braunschweiger Jugendkirche.

„Braunschweig – ein sicherer Hafen?!“, lautete das Motto. Armin Maus, Chefredakteur dieser Zeitung, fragte: „Sehen wir bei diesem Thema auch unsere Grenzen, haben wir das verstanden?“ Landesbischof Christoph Meyns antwortete, Deutschland sei das viertreichste Land der Welt. Es produziere Waren und Dienstleistungen in einem Volumen, das deutlich über dem von ganz Afrika liege. Da solle man nicht über Grenzen diskutieren. „Das ist peinlich.“

Dafür gab es Beifall vom Publikum in der Jugendkirche, aber dass es nicht ganz so einfach ist, bewies der Landesbischof im Verlauf der weiteren Diskussion später selbst eindrucksvoll. Einfach sei das ja nicht, kirchliche Immobilien bereitzustellen, um Flüchtlinge darin wohnen zu lassen. Die vielen Vorschriften … Und auch bei hiesigen „Verlierern der Globalisierung“, könnten, wie man sehe, schon mal Wut und Angst entstehen.

Eine Schwimmweste hängt über der Eingangspforte. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Und was ist eigentlich ein sicherer Hafen? Was bedeutet die Entscheidung des Braunschweiger Rates, ein solcher zu sein? Zunächst mal ist das symbolisch, erfahren wir von Braunschweigs Sozialdezernentin Christine Arbogast. Wäre der Beschluss nämlich mit konkreten Maßnahmen verbunden gewesen, hätte es vielleicht nicht eine so große Mehrheit gegeben. Prinzipiell sei die Stadt bereit, Gerettete aus dem Mittelmeer aufzunehmen, wenn dies übergeordnet gesteuert werde.

Überhaupt, so die Sozialdezernentin, müsse man bei diesem Thema ehrlich sein. Wenn morgen 200 Flüchtlinge in die Stadt kämen, dann brauche man nicht allgemeine Diskussionen über Gesetze, Vorschriften und Konsens, dann brauche man Wohnungen, Kleidung und etwas zu essen. Für solche Kapazitäten brauche man Steuerungsmöglichkeiten und müsse dann eben auch eine ehrliche Debatte in der Stadtgesellschaft führen „über die Bereitschaft zu teilen“.

Eine Diskussion, wie sie in Teilen der Kirche schon geführt wird. Kritik entzündete sich da am Beschluss der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ein Schiff auszurüsten, um sich selbst an der Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer zu beteiligen. Bis ans Ohr des Landesbischofs war dies aber noch nicht vollständig gedrungen.

Auf die Frage des Moderators, ob man sich beim Flüchtlingsthema „nicht allzu einig“ sei, immerhin hätten sich 30 Kirchengemeinden in Braunschweig der Aktion „Kirche trifft Seebrücke“ angeschlossen, sagte Meyns: „Ich finde das total Klasse.“ Auch im Landeskirchenamt hänge jetzt so eine Rettungsweste im Fenster. Aber ja, nun, da werde wohl auch kontrovers diskutiert, und so beschleicht auch den Landesbischof bisweilen „ein hohes Ambivalenzgefühl“.

Auf den Vierten im Bunde dieses Podiums trifft dies allerdings nicht zu. Sascha Schießl vom Flüchtlingsrat Niedersachsen und der Initiative „Seebrücke“ fordert, „grundsätzlich die Regeln zu ändern“. Wenn es darum gehe, Menschen zu retten, brauche man mit „Rassisten und Antidemokraten keinen Konsens“. Die Kommunen, also die Städte und Gemeinden, müssten eine andere, eine eigene Politik machen. Und warum dürften diejenigen, die schon zwei Jahre hier sind, nicht grundsätzlich bleiben? Wer hier Arbeit finde, der müsse auch hier arbeiten dürfen.

„Man lässt keine Menschen ertrinken“, sagt ein Zuhörer. Punkt. Damit es mehr Kontakte mit Flüchtlingen gebe, müsste man sich mehr mit ihnen treffen. Ein Mädchen, das zu den Geflüchteten gehört, berichtet in der Jugendkirche: „Bei uns zuhause ist Krieg.“ Insgesamt eine interessante Diskussion zwischen Ambivalenz und Entschlossenheit.

Die Aktion „Kirche trifft Seebrücke“ gegen das Sterben im Mittelmeer und für Solidarität mit Menschen auf der Flucht und in Seenot geht noch bis zum 14. Oktober.