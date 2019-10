Am Bahndamm in Braunschweig rückt das Ringgleis vor

Südlich vom Hauptbahnhof, hier zwischen Borsigstraße, Lokpark, Rangierbahnhof und Lindenbergallee, herrscht Bahnromantik pur. Ein Teilstück des Ringgleises, eben freigegeben, auf dem die Eisenbahn noch ganz bei sich ist. An diesem Wochenende kommen voraussichtlich zahlreiche Radler und Spaziergänger hinzu.

Michaela Wiora, die uns mit schnellem Schritt begegnet, war gestern schon da. Sie hat’s bei uns gelesen, freut sich sehr über das neue Stück Ringgleis. Zwar ist der jetzt für Radfahrer und Fußgänger freigegebene neue Abschnitt lediglich 380 Meter lang. Aber die hatten es in sich. „Ich wollte da mal durch. Da bin ich zwischen den Platten und im Gestrüpp hängengeblieben und kam nicht mehr weiter“, berichtet Michaela Wiora.

Freie Fahrt und freier Durchgang auf dem Ringgleis Borsigstraße, hier in Richtung Salzdahlumer Straße gesehen. Foto: Henning Noske

Das ist vorbei. In dreieinhalb Wochen Bauzeit wurde dort jetzt der zugewucherte Weg freigemacht, neu asphaltiert und auf drei Meter verbreitert. Dadurch ist der Abschnitt bequem zu nutzen – auch bei schlechtem Wetter. Und vor allem erschließt das neue Teilstück hier wieder mal ganz neue Perspektiven des Ringgleises. Michaela Wiora federt weiter – am Nahverkehrszug Enno auf dem Wartegleis und am Omnibus-Betriebshof vorbei – bis zur Lindenbergallee.

Die angrenzenden Flächen an der Borsigstraße werden nach Abschluss der Bauarbeiten mit heimischen Blühpflanzen und Gräsern begrünt, teilt die Stadt mit. Und auf Nachfrage informiert Sprecher Rainer Keunecke auch darüber, wann es – wie angekündigt – noch im Oktober mit dem Ringgleis auch auf dem Reindagerothweg Richtung Mastbruchsiedlung weiter geht (siehe Graphik). Die Fertigstellung werde tatsächlich noch innerhalb der nächsten zwei Wochen erfolgen.

Gute Nachrichten also für das Ringgleis, das eine einzigartige Mischung aus Freizeitstrecke und begeh-und befahrbarem Industriemuseum der Stadt darstellt. Dazu eine Art Katalysator für Quartiersentwicklung. 2003 hatte diese Erfolgsstory am Westbahnhof begonnen – das dortige Quartier ist mittlerweile auch mit Ringgleis-Schub erheblich aufgewertet worden.

Damit nicht genug: Ähnliche Effekte sind bereits in der neuen Nordstadt rund um den Nordbahnhof zu besichtigen – und werden auch im Beritt südlich des Hauptbahnhofes ihre Wirkung nicht verfehlen. Da strömen die Leute in Gegenden, die sie in der eigenen Stadt noch nie gesehen haben. 2020 soll es dann so weit sein: Dann geht das Ringgleis tatsächlich einmal rum.