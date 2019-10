Kurden-Protest in der Braunschweiger Innenstadt

Ein Panzer aus Pappe, eine kleine Gruppe von Aktivisten, Polizei mit einem größeren Aufgebot im Einsatz – und am Ende gibt es keine Zwischenfälle: Kurdische Aktivisten demonstrierten am Mittwoch Nachmittag friedlich vor dem BZV-Medienhaus gegen den Einmarsch der Türkei in den Norden Syriens. Dies...