„Niemand muss bei uns auf der Straße leben“

Ein Obdachloser hantiert nachts in der Wohnungslosenunterkunft An der Horst mit einer Gasflasche herum. Es kommt zu einer Verpuffung. Ein Fenster wird aus der Hausfassade gesprengt. Elf Bewohner kommen mit dem Schrecken davon. Es hätte mehr passieren können bei dem Vorfall in der Nacht zum Montag....