Polizei Braunschweig zieht gefährliche LKW aus dem Verkehr

Mehr als 30 Einsatzkräfte der Regionalen Kontrollgruppe der Polizei Braunschweig haben am Donnerstag in einem Zeitraum von sechs Stunden auf der Autobahn 2 insgesamt 23 Fahrzeuge überprüft. Laut Mitteilung wurden 18 Züge beanstandet, woraus sich insgesamt 70 Verstöße gegen unterschiedliche Rechtsnormen ergaben. Zwölf Transporteinheiten, also der Hälfte aller kontrollierten LKW, musste die Weiterfahrt untersagt werden. Die hier festgestellten Mängel beziehungsweise Verstöße gegen die Sozialvorschriften machten diesen Schritt erforderlich, wie die Polizei mitteilt.

So musste ein osteuropäischer Sattelzug zur technischen Untersuchung beim TÜV, bei der festgestellt wurde, dass die gesamte Bremsanlage des Sattelaufliegers ohne Funktion und dieser somit als verkehrsunsicher einzustufen war.

Zwei anderen Sattelzugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, da ihre Ladung nicht oder nur unzureichend gesichert war. Ein Lastzug hatte Bäume geladen, die sich auf der Ladefläche verselbstständigten und so die Plane des Aufliegers stark ausbeulten. Ebenso verhielt es sich beim zweiten LKW, der mit komplett ungesicherten Teppichrollen unterwegs war. red