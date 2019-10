Braunschweigerin schreibt ein Buch zum Islam in der Schule

Die Frage treibt Ingrid Wiedenroth-Gabler nachhaltig um: Wie kann es in unserer Gesellschaft gelingen, verschiedene kulturelle und religiöse Sichtweisen miteinander zu verbinden? Die 59-Jährige ist Religionspädagogin und seit 1997 an der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften der TU Braunschweig tätig. In Vorlesungen und Workshops, Lehrerfortbildungen und öffentlichen Diskussionen hat sie sich vor allem mit dem Thema Islam...