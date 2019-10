Braunschweiger Polizei überwacht Haus von Bündnis-Sprecher Janzen

Schon seit Längerem ist der Sprecher des „Bündnisses gegen Rechts“, David Janzen, Ziel rechtsextremer Übergriffe. In den letzten Monaten haben sich diese offensichtlich zugespitzt: Plakate und Aufkleber mit Fotos von Janzen wurden vielerorts in der Stadt verteilt. An der Haustür des Mehrfamilienhauses, in dem er wohnt, prangte die Drohung „Wir töten Dich! Janzen“, und in der vergangenen Woche wurde die Haustür zweimal heftig...