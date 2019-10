Im Gewerbegebiet Waller See an der A2 bei Braunschweig wurde am Mittwoch ein Blindgänger entdeckt. Wie Polizeisprecher Stefan Weinmeister mitteilt, wird die Fundstelle gesichert. Am Donnerstag soll der Kampfmittelbeseitigungsdienst kommen und die Bombe entschärfen. Inwiefern dafür das Umfeld evakuiert müsse, könne man jetzt nicht sagen. Zurzeit bestehe keinerlei Gefahr, so Weinmeister.

