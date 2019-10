Prozess um Vergewaltigung im Querumer Forst in Braunschweig

Der Tag, an dem ein brutales Verbrechen ihr vertrautes Leben ausradierte, begann wie viele andere. Wie gewöhnlich fuhr die 59-Jährige am frühen Nachmittag mit ihren beiden kleinen Hunden zum Querumer Forst. Sie parkte am Steinriedendamm, stöpselte die Kopfhörer ans Handy, um ein Hörbuch zu hören, ...