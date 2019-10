Braunschweig: Feuer im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Am Montagnachmittag ist die Feuerwehr zu einem Feuer auf dem Gelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig ausgerückt. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage berichtet, brach das Feuer in einem Schaltschrank des Rechenzentrums aus. Menschen sind weder verletzt noch in Gefahr.

Verkehr auf der A2 nicht beeinträchtigt

Der Alarm ging bei der Feuerwehr gegen 16 Uhr ein. Zur Brandursache konnte der Feuerwehr-Sprecher noch keine Auskunft geben. Am frühen Abend ist der Einsatz noch nicht beendet. Der Verkehr auf der A2, die nahe des DLR-Geländes verläuft, ist durch das Feuer nicht beeinträchtigt.

