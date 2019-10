Braunschweig. Wegen eines ausgelösten Brandmelders ist die Feuerwehr zu einem Haus am Bäckerklint ausgerückt. Doch dabei gab es eine Überraschung.

Polizei findet am Bäckerklint in Braunschweig Cannabispflanzen

Der Alarm am Montag gegen 21.45 Uhr, so die Polizei, stellte sich als Fehlalarm raus. „Statt Brandgeruch nahmen Beamte stattdessen deutlichen Cannabisgeruch wahr und beschlagnahmten schließlich mehrere Pflanzen.“ Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung seien eine geringe Menge Marihuana sowie einige Cannabispflanzen gefunden und beschlagnahmt worden. Der 55-jährige Mieter der Wohnung müsse nun mit einem Verfahren rechnen. Der Vorwurf laute auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei abschließend.