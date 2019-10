Braunschweiger Heidbergpark bekommt neue Fitness-Insel

Gute Nachrichten für Besucher des Heidbergparks: Die Stadtverwaltung investiert dort 130.000 Euro in eine neue Fitness-Anlage, um das Freizeit-Angebot im Heidbergpark zu verbessern. Das beschloss der Grünflächen-Ausschuss einstimmig. Erst Prinzen- und Bürgerpark – jetzt ist der Heidbergpark an der Reihe. Denn die Stadtverwaltung setzt den sogenannten Masterplan Sport um. Er sieht vor, das Bewegungsangebot besonders in den beliebten...