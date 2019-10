Einbrecher erbeuten in Braunschweig Bares und Tresore

Braunschweig. Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus an der Thedinghausenstraße in Alt-Lehndorf eingebrochen.

Der 61-jährige Bewohner hatte am Donnerstag, 24. Oktober, sein Haus verlassen. Als der 30-jährige Sohn am Dienstagmittag nach dem Rechten schauen wollte, bemerkte er den Einbruch, so die Polizei. Die Täter hätten an mehreren Stellen versucht, Fenster oder Türen gewaltsam zu öffnen. Schließlich gelangten sie durch eine Dachluke ins Haus-Innere, wo sie sämtliche Räume und Behältnisse durchsuchten.

Neben Bargeld nahmen sie Tresore mit Unterlagen mit und verschwanden unentdeckt. Die Beute soll einen mindestens vierstelligen Wert haben. Zeugenhinweise: (0531) 4762516.