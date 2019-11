Christus-Zentrum Braunschweig feiert sein 40-jähriges Bestehen

Während die Gemeindemitglieder dem Jubiläumsjahr entgegen fieberten, wurde es um manch einen ganz ruhig. Da war auf der einen Seite die 40-Jahr-Feier des Christus-Zentrums mit einem Festgottesdienst und tollen Aktionen und auf der anderen Seite gab es schwere Schicksalsschläge zu verkraften. Wie geht man damit um?

Im Jubiläumsjahr der Einrichtung wurde die Idee geboren, der Stadt etwas zurückzugeben. Warum? Wir fühlen uns als Mitglied der evangelischen Allianz mit den Kirchen der Stadt, aber auch ihren Menschen verbunden. So wurde die Idee geboren, Taten der Ermutigung, Unterstützung und Hilfeleistung als einzelne Projekte zu starten. Diese haben den Fokus, Menschen der Stadt zu dienen oder bestehende Hilfsdienste zu unterstützen. Aber es hat sich noch mehr getan in diesem Jubiläumsjahr. In auffallend vermehrter Form wurden Menschen mit medizinischen Diagnosen konfrontiert, die wenig Lebensperspektive boten. Das war eine neue Herausforderung.

Was macht der Glaube mit uns und wieviel Perspektive bietet er im Überlebenskampf der Diagnose „Krebs“? Der Mensch soll nicht alleine sein, das war ziemlich klar. Aber, was bedeutete das aus dem Blick der Nächstenliebe für den Alltag? Wie kann man als gläubiger Christ einen Weg gehen, wenn man Gott verzweifelt fragt: „Wo bist du?“ Wie kann man glauben, wenn Lebensrealitäten sich plötzlich verschieben und biblische Wahrheiten so fern scheinen? So laden wir zu einem Dankgottesdienst am Sonntag, 3. November, 10 Uhr ins Christus-Zentrum, Am Alten Bahnhof 15, ein. Wir wollen hören, wie Menschen mit Gottes Hilfe, aber auch Begleitung durch andere den Weg zu ihrer Heilung gegangen sind. Betroffene möchten aus Überzeugung berichten, dass es Hoffnung gibt, auch wenn die medizinische Diagnose dies nicht darstellt.

Gebet schenkt Hoffnung und öffnet Türen, das möchten die Menschen nicht allein für sich behalten. So nutzen wir den Gottesdienst auch zur Eröffnung der neuen „Heilungsräume“, die Raum geben, im Gebet zur Ruhe zu finden. Wir laden Sie ein, ob es Krankheit ist oder eine sonst scheinbar ausweglose Situation: Geben Sie jemandem die Chance, Ihnen beizustehen! Es kämpft sich allein zu schwer. Wir wünschen uns, dass Menschen dieser Stadt erfahren, dass da doch jemand ist – jemand, dessen Stimme man im Alltag überhören mag, aber spätestens in ausweglosen Situationen doch hören will.