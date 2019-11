Braunschweiger Rat gegen Stromsperren für Kinder und Kranke

Eine Mutter sitzt mit ihrem Sohn in ihrer abgedunkelten Wohnung. Der Rat will verhindern, dass Familien mit kleinen Kindern und Schwerkranken in Braunschweig der Strom gesperrt wird.

Braunschweig. Stadtverwaltung: Was getan werden kann, haben wir getan. Die Kernfraget: Wie erfährt Energieversorger BS Energy überhaupt, wer im Haushalt lebt?

Stromsperren für Kleinkinder und Schwerkranke will der Rat in Braunschweig künftig verhindern. Das hat das Gremium auf Initiative der Linken-Fraktion bereits im Juni beschlossen.

In der damit beauftragten Stadtverwaltung herrscht indes Ratlosigkeit: „Was getan werden kann, haben wir getan“, sagte Martin Klockgether, Leiter des städtischen Fachbereichs Soziales und Gesundheit, in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. Gespräche mit dem Jobcenter und BS Energy mit dem Ziel, so viele Sperrungen wie möglich zu verhindern, gehörten zum laufenden Geschäft der Verwaltung. „Die Prozesse wurden anlässlich des Ratsbeschlusses nochmals überprüft.“

Anlass für den bei einer Enthaltung einstimmig gefassten Ratsbeschluss war unter anderem die Auskunft der Stadt, dass ihr pro Jahr 70 bis 80 Sperrungen bekannt würden, in denen Haushalte mit Kindern betroffen seien. Die Zahlen von BS Energy aus dem vergangenen Jahr hochgerechnet, kam die Linken-Fraktion sogar auf 220 Sperrungen in Haushalten mit Kindern unter neun Jahren. Wie viele schwerkranke Menschen betroffen sind, ist nicht bekannt.

Die Kernfrage: Wie erfährt Energieversorger BS Energy überhaupt, wer im Haushalt lebt? „Wir haben Sorge, dass Menschen durchs Raster fallen, obwohl sie unsere Fürsorge brauchen“, begründet Annette Schütze (SPD), Vorsitzende des Sozial- und Gesundheitsausschusses, den Auftrag an die Stadtverwaltung.

Denn eine systematische Erfassung gibt es bei BS Energy nicht. Die Informationen, so die Recherchen der Stadt, kämen entweder von Verwaltung oder Jobcenter, von gesetzlichen Betreuern, den Betroffenen selbst oder den Sperrkassierern. Wird bekannt, dass Babys oder Kleinkinder bis etwa sechs Jahren im Haushalt leben, werde zunächst nicht gesperrt oder vorläufig entsperrt, heißt es. Das gelte auch für ältere Menschen, wenn die Sperrung eine besondere Härte bedeuten würde.

Auch Krankenhäuser und Dialysezentren informieren BS Energy: Würde ohne Strom ein lebensbedrohlicher Zustand eintreten, wird er auch bei ausbleibenden Zahlungen nicht abgestellt. BS Energy trägt die Kosten in diesen Fällen selbst.

Anders verfährt der Stromanbieter mit Insulin-Patienten: Wer dauerhaft nicht zahle, werde aufgefordert, das Medikament woanders als im heimischen Kühlschrank zu lagern – und gesperrt. „In der Regel suchen die Betroffenen schon vor der Sperrung nach Lösungen“, schreibt dazu die Stadtverwaltung.

Handelt es sich bei säumigen Kunden um Leistungsbezieher des Jobcenters, hilft die Behörde weiter – und übernehme in der Regel Zahlungsrückstände, so die Stadt. Anzahl und Alter der Kinder seien in den Bedarfsgemeinschaften erfasst, Erkrankungen dagegen nicht. Leben Kinder im Haushalt, suche das Jobcenter nach einer schnellen Lösung, um eine Sperrung möglichst zu vermeiden.

790-mal hat BS Energy im vergangenen Jahr den Strom gesperrt: Jeder Fünfte wurde noch am selben Tag wieder entsperrt, weil gezahlt wurde. Nach einer Woche war knapp die Hälfte der Betroffenen wieder ans Stromnetz angeschlossen. 78 Prozent der Haushalte seien nach zwölf Wochen wieder entsperrt gewesen.

Vor jeder Sperrung weise BS Energy auf Hilfsangebote der Stadt hin. Neu ist ein Anschreiben an alle Haushalten mit Dauersperrung: Nach drei Monaten erhalten sie künftig ein Schreiben, das über die Hilfsangebote der Stadt informiert. Die gesperrten Kunden können zugleich in die Übermittlung ihrer Daten an die Stadt einwilligen. Ende August wurde das Anschreiben erstmals an 107 längerfristig gesperrte Haushalte gesandt.

Weiteren Handlungsbedarf, heißt es in der Mitteilung an den Ausschuss, sehe die Stadtverwaltung zurzeit nicht. Linken-Ratsfrau Gisela Ohnesorge kündigte an: Die Politik wird sich nochmal beraten, wie damit umzugehen ist.“