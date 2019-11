Wird er Braunschweiger des Jahres? Frank Mengersen ist Kandidat

Frank Mengersen (51), den sie in Fußballerkreisen alle nur „Menge“ nennen, steht vor der Anzeigetafel im Konrad-Koch-Stadion. 1:0 für den BSC Acosta zeigt sie an. Torschütze: er selbst, Frank Mengersen, der Meistermacher. Ein Fair-Play-Hammer hat ihn bundesweit in die Schlagzeilen gebracht. Jetzt...