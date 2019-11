Braunschweig: Mann entdeckt im Internet sein gestohlenes E-Bike

Braunschweiger/Peine. Die Täter hatten das Fahrrad im Landkreis Peine gestohlen und dann versucht es in Braunschweig zu verkaufen – ohne Erfolg.

Beim Surfen im Internet hat ein 57-Jähriger sein vor einigen Wochen gestohlenes E-Bike entdeckt und die Diebe eigenhändig gestellt. Zwei junge Männer hatten online versucht, das in Wendeburg (Landkreis Peine) gestohlene Rad zu verkaufen.

Bei einem Treffen in Braunschweig in der Hansestraße stellte der Besitzer des Fahrrads die 17- und 19-Jährigen auf einem Parkplatz zur Rede und alarmierte die Polizei, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Die Beschuldigten stritten die Tat ab. Beide müssen nun mit einem Verfahren wegen Diebstahls beziehungsweise Hehlerei rechnen. dpa