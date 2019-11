Ab Mai 2020 baut BS Energy zwei neue Kraftwerke

Der Kohleausstieg in Braunschweig rückt näher: Ende 2022 soll das Steinkohle-Kraftwerk an der Hamburger Straße schrittweise vom Netz gehen. Die Alternativen: ein Biomasse-Kraftwerk mit Altholz-Verbrennung und ein Gasturbinen-Kraftwerk. Im Mai kommenden Jahres soll der Bau der neuen Anlagen beginnen. Das kündigte jetzt Paul Anfang an, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von BS Energy. Details erläuterte er am Dienstag bei einer...