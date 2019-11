Diskussion zum Film: Wir retten die Welt – hier in Braunschweig

Mit Beispielen aus aller Welt zeigt der Filmemacher Damon Gameau in seiner Dokumentation „2040 – Wir retten die Welt“, wie der Klimawandel zu schaffen ist. Aber wie sieht es eigentlich hier in Braunschweig aus? Was tut sich schon, was muss sich noch ändern? Darüber sprach Redakteurin Ann Claire...