Volksbank BraWo kauft Karstadt-Gebäude in Braunschweig

Die Volksbank BraWo setzt ihren Immobilienkurs fort: Das Unternehmen hat das Karstadt-Gebäude in der Braunschweiger Schuhstraße 29-34 gekauft. Der Eigentumsübergang soll noch in diesem Jahr erfolgen. Wie die Volksbank am Freitag mitteilt, umfasst die gesamte Liegenschaft auf rund 46.000 Quadratmetern Grundfläche das Hauptgebäude (Warenhaus Karstadt und Parkdeck) sowie drei angrenzende Fachwerkhäuser inklusive Passage, ein Wohn- und Geschäftshaus.

„Mit dem Erwerb des Karstadt-Gebäudes, ein Ankerpunkt in der Innenstadt, bekennen wir uns ein weiteres Mal nachhaltig zur Stadt, zur Region und zum Einzelhandelsstandort Braunschweig“, wird der Vorstandsvorsitzende Jürgen Brinkmann in einer Pressemitteilung zitiert. „Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die Immobilie in lokaler Hand bleibt und nicht an ausländische Investoren verkauft wird.“

Man habe vollstes Vertrauen in die Galeria-Karstadt-Kaufhof-Gruppe mit ihrem neuen Eigentümer Signa und in ihr Konzept zur Neuausrichtung des deutschen Kaufhausmarkts, so Brinkmann. „Um dies zu bekräftigen haben wir den langfristigen Mietvertrag übernommen.“ Bereits im Oktober 2017 hatte die Volksbank Brawo die Immobilie „Galeria Kaufhof“ am Bohlweg gekauft.

Die Gründe für den Kauf: „Im aktuellen Niedrigzins-Umfeld ist der Bereich Immobilien eine weitere Ertragsquelle, die notwendig ist, um zukunftsfähig zu bleiben“, erläutert Brinkmann. „Darum bauen wir dieses weitere Standbein unseres Geschäftsfeldes langfristig gesehen aus, da es bestehende Arbeitsplätze sichert und neue schafft. Dabei legen wir großen Wert auf eine lokale Ausrichtung.“

In Braunschweig hat die Volksbank BraWo verschiedene weitere Immobilienprojekte: So investiert sie unter anderem am Langen Kamp in ein Wohnquartier mit 150 Wohnungen, Büros und einem Edeka-Markt. Außerdem gehört ihr das Schloss-Carree in der Innenstadt. Im BraWo-Park am Hauptbahnhof soll bald der nächste Büroturm gebaut werden, und im Zuge der Stadthallen-Sanierung plant die Bank einen Hotel-Bau. Am Flughafen in Waggum ist ein zweites Lilienthal-Bürohaus im Gespräch.

In Gifhorn gehört der Volksbank der Toom-Baumarkt. In Wolfsburg will sie bis zu 130 Millionen Euro in die BraWo-City am Nordkopf investieren, und seit Kurzem ist die Volksbank dort auch neue Eigentümerin der Schillergalerie – dem Unternehmen gehören damit weite Teile der Wolfsburger Einkaufsmeile. Im Wolfsburger Allerpark hatte die Volksbank das Vier-Sterne-Hotel errichtet, das seit Januar 2018 von Courtyard by Marriott betrieben wird. Und in Fallersleben hat sie den Immobilienkomplex „Schulzen Hof“ erworben.

Auch außerhalb der Region ist die Volksbank aktiv: Für 91 Millionen Euro hat sie das Einkaufscenter Bahnhof Altona in Hamburg von der britischen Investmentfirma RDI Reit gekauft.

Die Volksbank BraWo ist eigenen Angaben zufolge der größte gewerbliche Vermieter in der Region. In diesem Jahr seien mehr als 200 Millionen Euro in Immobilien investiert worden, so Brinkmann.