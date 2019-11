Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Mascherode

Braunschweig. Ein aufmerksamer Spaziergänger hat am Donnerstagabend die Polizei alarmiert und so eventuell einen größeren Schaden bei einem Einbruch verhindert.

Der 37-Jährige hatte laut Polizeibericht an einem Haus in der Straße Zum Steinbruch einen Alarm bemerkt und die Beamten gerufen. Hier stellten die Polizisten fest, dass ein Unbekannter die Terrassentür aufgebrochen hatte. Im Gebäude wurden Räume durchsucht. Der 75-jährige Eigentümer konnte noch nichts zum Diebesgut sagen. Wer am Donnerstagabend im Bereich Zum Steinbruch in Mascherode verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich unter (0531) 476-2516.