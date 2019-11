Die Jüdische Gemeinde Braunschweig erinnert an die Pogromnacht

Ein Meer aus Blumen und wohl doppelt so viele Teilnehmer wie im Jahr zuvor: Zum Gedenken an die Pogromnacht am 9. November 1938 und zur Erinnerung an die Verbrechen, die an Braunschweiger Bürgern jüdischen Glaubens verübt wurden, kamen am Freitag rund 300 Menschen in der Alten Knochenhauerstraße...