Passanten halten flüchtenden Räuber in Braunschweig fest

Die 75-jährige Frau war mit ihrer 52-jährigen Tochter und einer 54-jährigen Bekannten in einem Café frühstücken. Plötzlich näherte sich, so teilt es die Polizei mit, von hinten ein Mann und entriss ihr die Geldbörse, die sie in der Hand gehalten hatte. Der Unbekannte flüchtete zunächst über den Bohlweg in den Waisenhausdamm. Durch die Rufe der Verfolgenden wurde ein 36-jähriger Mann auf die Situation aufmerksam und hielt den Räuber gemeinsam mit anderen Passanten bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Seniorin bekam so ihre Börse samt Inhalt zurück.

Der 19-jährige Tatverdächtige machte keine Angaben zum Sachverhalt. Er wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.