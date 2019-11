Braunschweig. Ein junger Fahrraddieb ist in der Nacht zu Sonntag auf frischer Tat festgenommen worden.

Eine Zivilstreife beobachtete den 17-Jährigen laut Pressemitteilung am frühen Sonntagmorgen, wie er sich auffällig Räder am Fahrradständer am Herzogin-Anna-Amalia-Platz ansah.

„Als er sich eines der Räder nahm und davonfahren wollte, sprachen ihn die Beamten an. Daraufhin ließ der junge Mann das Rad fallen und flüchtete zunächst“, berichtet die Polizei. Er konnte nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Bei dem Jugendlichen sei zudem eine geringe Menge Marihuana gefunden und beschlagnahmt worden.