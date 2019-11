Einbrecher sind im Braunschweiger Kanzlerfeld unterwegs

Zunächst rief demnach am Dienstagabend ein 59-jähriger Hausbewohner aus der Dorothea-Erxleben-Straße bei den Beamten an. Während der Abwesenheit hatten unbekannte Täter die Terrassentür aufgebrochen. Im Haus wurden diverse Schränke und Behältnisse durchsucht. Gestohlen worden sei auf den ersten Blick jedoch nichts. Der oder die Täter verschwanden unbemerkt.

Kurz darauf meldete sich ein 49-jähriger Hausbesitzer aus der Dießelhorststraße. Bei ihm wurde ein Fenster aufgebrochen und im Inneren des Hauses ebenfalls diverse Behältnisse durchsucht. Was gestohlen wurde, sei noch unklar.

Zudem wurden an dem Abend zwei weitere Einbruchsversuche im Kanzlerfeld gemeldet. Hier gelangten die Täter jedoch nicht in die Häuser. Wer am späten Dienstagnachmittag oder am Abend verdächtige Beobachtungen im Kanzlerfeld gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 in Verbindung zu setzen.