Starkes Fundament für sozialen Frieden in Braunschweig

Der Jahresempfang ist für die fünf Wohlfahrtsverbände Awo, Caritas, Diakonie, DRK und Paritätischer nicht nur ein wichtiger Termin, sondern dient auch der Standortbestimmung und sendet wichtige Signale in die Stadtgesellschaft. So war es auch am Freitag Abend wieder in der Dornse des...