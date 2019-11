Die Feuerwehr Braunschweig war in einem Gartenverein im Einsatz.

Braunschweig. Ein Laubenbrand hat die Feuerwehr Braunschweig am Mittwochabend beschäftigt. Sie war in einem Gartenverein im Bereich des Madamenwegs im Einsatz.

Feuer in Gartenlaube im Verein „Am Weinberg“ in Braunschweig

Die Berufsfeuerwehr Braunschweig war am Mittwochabend in einem Einsatz im Gartenverein „Am Weinberg“ in Braunschweig.

Eine Laube betroffen

Nach Angaben der Integrierten Rettungsleitstelle Braunschweig, Wolfenbüttel, Peine gegen 20.45 Uhr stand dort eine Gartenlaube in Flammen. Laut Leitstelle konnte der überschaubare Brand schnell gelöscht werden.

Im Bereich Madamenweg

Der Gartenverein befindet sich im Bereich des Madamenwegs. Auf dem Gelände hatte es bereits mehrfach Brände gegeben: Vier Gartenlauben in Braunschweig ausgebrannt