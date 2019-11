A2 bei Braunschweig: Unfall mit drei Lkw - Fahrer starb

Auf der A2 ereignete sich am Mittwochmorgen ein schwerer Unfall (Symbolbild).

Braunschweig Ein Lkw ist laut Polizei am Mittwochmorgen auf ein Stauende aufgefahren. Zwei weitere Lkw sind an dem Unfall beteiligt. Ein Fahrer wurde starb.

Bei einem schweren Unfall auf der A2 ist am Mittwochmorgen ein Lkw-Fahrer gestorben. Das bestätigte Polizeisprecher Stefan Weinmeister auf Nachfrage. Auf Höhe des Rastplatzes Essehof übersah der Lkw-Fahrer ein Stauende, krachte auf einen anderen Lkw und schob ihn auf einen dritten Laster. Der Fahrer war in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und verstarb am Unfallort, sagte Weinmeister.

Schwerer Unfall auf der A2: Lkw kracht bei Braunschweig in Stauende

Gekracht hatte es gegen 8.19 Uhr in Fahrtrichtung Hannover. Der Stau bildete sich nach einem anderen Unfall zwischen Braunschweig-Ost und Kreuz Braunschweig-Nord. Unfallursache war hier laut Polizei vermutlich ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel. Laut Verkehrsmanagement-Zentrale ist die A2 zwischen Kreuz Wolfsburg/Königslutter und Braunschweig-Ost gesperrt. Die Polizei bittet ortskundige Fahrer, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. feu

