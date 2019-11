Auf dem Europaplatz in Braunschweig wurden bei einer Kollision zwei Personen verletzt.

61-Jähriger verursacht in Braunschweig Zusammenstoß

Zwei Verletzte gab es laut einer Mitteilung der Polizei am Dienstagvormittag bei einem Unfall auf dem Europaplatz. Ein Autofahrer, der eigentlich hätte warten müssen, sei in den Kreuzungsbereich gefahren und habe so den Verkehrsunfall mit zwei weiteren Fahrzeugen verursacht. Hierbei seien zwei Autofahrer leicht verletzt worden.

Der 61-Jährige sei gegen 10 Uhr mit seinem Daimler von der Frankfurter Straße kommend in Richtung Europaplatz gefahren. Zeitgleich befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Audi die Theodor-Heuss-Straße ebenfalls in Richtung Europaplatz. Da die Ampelanlage nicht in Betrieb war, waren die Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ und „Vorfahrtstraße“ zu beachten. Im Kreuzungsbereich missachtete jedoch der Fahrer des Daimler die Vorfahrt des Audi und stieß frontal mit dessen linke Fahrzeugseite zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen ein weiteres Auto geschoben, das rechts von ihm fuhr. Der Daimler- sowie der Audi-Fahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, der 83-jährige Fahrer des dritten Pkw blieb unverletzt. Der Daimler sowie der Audi wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Den Sachschaden beziffert die Polizei ersten Schätzungen zu Folge auf rund 22.000 Euro. Gegen den Fahrer des Daimler wurden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. red