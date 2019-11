Fünfeinhalb Jahre Haft nach Brandstiftung

Dunklen Rauch sah der Rentner aus einem Fenster des Mehrfamilienhauses hervorquellen. Plötzlich ein dumpfer Knall im Inneren des Gebäudes an der Hochstraße. Was den Zeugen im Rückblick am meisten verwunderte: Während andere Passanten erschraken, kamen aus dem brennenden Gebäude zwei Männer auf ihn...