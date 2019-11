Zeugen für Prügelei am Braunschweiger Hauptbahnhof gesucht

Laut Pressemitteilung gerieten am Freitag, 22. November, gegen 17.20 Uhr zwei Heranwachsende auf Bahnsteig 5 aneinander.

Der Streit endete, so melden es die Beamten, in einer wüsten Schlägerei des 17- und des 19-Jährigen. Eine Landespolizistin, die sich zufällig dort aufgehalten habe, habe die „äußerst aggressiven Schläger“ nicht trennen können. Erst eine Streife der Bundespolizei nahm die Männer in Gewahrsam. Beide machten unterschiedliche Angaben zum Tathergang und zur Verwendung eines Messers.

Um die Schlägerei hatte sich laut Pressemitteilung eine Gruppe von weiteren Personen versammelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden: (0511) 303650.