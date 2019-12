20.000 protestieren gegen Parteitag – AfD wählt neue Spitze

Mit so vielen Teilnehmern hatte niemand gerechnet: Mehr als 20.000 Menschen waren laut Polizei am Samstag in Braunschweig auf der Straße, um gegen den Bundesparteitag der AfD zu demonstrieren. Rund 600 Delegierte hatten sich in der VW-Halle getroffen. Und während sie drinnen einen neuen...