3. Adventswoche versöhnte Braunschweiger Händler

Nur noch acht Tage bis Heiligabend. Im Einzelhandel beginnt der Endspurt, der große Run auf die Geschenke. Die Geschäfte in der Innenstadt erlebten einen umsatzstarken 3. Adventssamstag – auch wenn dieser nicht an die Rekord-Zahlen des Vorjahres heran reichte. In den Geschäften gaben sich die...