Polizei stoppt „Bürgerwehr“ auf Braunschweiger Weihnachtsmarkt

Auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt waren am Dienstagabend drei Mitglieder einer selbsternannten Bürgerwehr unterwegs. Sie trugen rote Westen mit dem Schriftzug „Wir schaffen Schutzzonen“. Derartige Grüppchen waren in letzter Zeit mehrfach in unserer Region unterwegs, unter anderem auch in Wolfsburg und Salzgitter. Es handelt sich um Sympathisanten und Anhänger der NPD oder deren Jugendorganisation JN. Die rechtsextreme Partei gibt vor, damit für Sicherheit sorgen zu wollen – der Staat sei nicht fähig oder willens, seine Bürger zu schützen, so die Behauptung.

Wie Polizeisprecher Stefan Weinmeister mitteilt, wurden die drei Männer aufgefordert ihre Westen auszuziehen und den Weihnachtsmarkt zu verlassen. Dem seien sie auch nachgekommen.