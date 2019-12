Flaschenpost mit Schnulli

Vor einem Jahr hat sich ein sehr junger Mann aus Braunschweig von etwas Heißgeliebtem verabschiedet: Janosch aus der Kastanienallee hatte beschlossen, dass sein dritter Geburtstag am 1. Dezember zugleich sein „Schnuller-Fest“ sein sollte. Er steckte den Schnuller zusammen mit einem Brief in eine Flasche und schmiss die Flasche in die Oker: Adieu, Schnuller-Ära! Sicherlich haben Janosch und seine Familie sich seitdem einige Male gefragt, was aus der Flaschenpost wohl geworden sein mag. Ich weiß es: Ein Herr aus Lehndorf hat die Flaschenpost am 6. Juni am Okerdüker in Watenbüttel aus dem Wasser gefischt. Familie Reitemeyer/Hendrich hat dem jungen Mann daraufhin sogar einen Antwortbrief geschrieben. Da ihnen der Flaschenpostweg zu unsicher war, schickten sie den Brief mit der Deutschen Post. Doch die konnte ihn nicht zustellen, da der Nachnamen von Janosch unbekannt war. Also versuchen die ehrlichen Finder es nun auf diesem Weg: Viele Grüße an Janosch! Deinem „Nunu“ geht es gut! Wenn Du den Antwortbrief bekommen möchtest, schicke Namen und Adresse per Mail an mich– ich leite alles weiter:

