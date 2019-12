Mann überfällt Braunschweiger Wochenmarkt-Verkäuferin mit Messer

Ein Unbekannter hat eine Verkäuferin des Wochenmarktes auf dem Altstadtmarkt nach dessen Schließung mit einem Messer überfallen, und ihr das Bargeld gestohlen. Wie die Polizei berichtet, kam es bereits am Samstag zu dem Vorfall.

Die Verkäuferin ging nach der Schließung des Marktes zu ihrem Auto. Dieses hatte sie auf dem Museumsparkplatz abgestellt.

Täter nimmt Bargeld und Handy mit

Nachdem sie eingestiegen war, kam ein mit Messer bewaffneter Täter auf sie zu, und raubte ihr das mitgeführte Bargeld sowie ihr Mobiltelefon.

In Tatortnähe hielt sich eine zweite Person auf, welche allerdings nicht aktiv in das Tatgeschehen eingriff. Beide Personen flüchteten in Richtung Altstadtmarkt.

Beschreibung der Täter

Beide Personen sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein, etwa 1,80 Meter groß, normale Figur, gepflegte Erscheinungen, südeuropäisches Aussehen.

Der Haupttäter habe Hochdeutsch gesprochen. Auffällig sei seine Brille mit kreisrunden Gläsern gewesen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter (0531) 4762516. red