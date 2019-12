Am Sonntag endet der Braunschweiger Weihnachtsmarkt

Die neue Braunschweiger „Knödeltante“ Carolin Pape (33) steht in ihrer „Knödelwerkstatt“ und weiß nicht so recht, ob sie sich freuen soll, weil’s so gut lief, oder ein bisschen traurig sein, weil ihr „Traum“ in Kürze endet. Übermorgen, am 29. Dezember um 20 Uhr, schließt der Braunschweiger...