Unfall mit Bus in Braunschweig – Polizei sucht Zeugen

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei sucht einen unbekannten Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits am 13. Dezember ereignet hat. Eine 32-jährige Frau hatte ihren Wagen gegen 18.10 Uhr auf dem Parkstreifen des Cyriaksrings in Höhe Hausnummer 49 geparkt. Als sie kurz darauf zurückkehrte, teilte ihr ein bislang unbekannter Mann mit, dass ein Linienbus ihr Auto gestreift hatte. An dem Wagen waren frische Unfallspuren zu erkennen, der vordere Stoßfänger war abgerissen. Ermittlungen bei den Verkehrsbetrieben verliefen bislang negativ. An keinem der Fahrzeuge war ein entsprechender Schaden zu finden. Daher bittet der Verkehrsunfalldienst den unbekannten Zeugen, sich dringend unter (0531) 476-3935 zu melden.

