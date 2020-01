Studentin mit 15 Jahren: So läuft der Unialltag in Braunschweig

Mit der Abitur-Note 1,0 hat die erst 15-jährige Mandy Hoffmann im Sommer Schlagzeilen gemacht. Nach Angaben ihrer Schule war die Peinerin damit eine der jüngsten Absolventinnen Deutschlands mit diesem Ergebnis. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur spricht die nun 15-Jährige über ihre Herausforderungen an der Technischen Uni Braunschweig.

Fordert dich das Studium?

Zumindest mehr als die Schule. Dadurch, dass ich zwei Studiengänge mache, ist es schon anspruchsvoll und auch sehr zeitintensiv. Also ich würde sagen ja.

Du musst dich also auch anstrengen?

Inhaltlich ist es wirklich um einiges anspruchsvoller. Ich hätte wahrscheinlich immer noch relativ viel Freizeit, würde ich nur Mathe studieren. Aber dadurch, dass ich noch Chemie nebenbei habe, geht viel Zeit für Vorbereitung und Selbststudium weg. Es ist auch ein bisschen anspruchsvoller, weil wir uns Themen selbst erarbeiten müssen.

Das heißt viel Stoff für schwierige Klausuren?

Die meisten Klausuren schreiben wir erst in der vorlesungsfreien Zeit. Wir haben bisher zum Beispiel unsere Hausaufgaben in Mathe, die wir abgeben. Die laufen ganz gut.

War die Entscheidung für Mathe und Chemie richtig?

Ich würde sagen ja. Vor allem, weil ich immer noch sagen kann, wenn ich keine Lust mehr auf Mathe habe, mache ich nur Chemie weiter. Oder ich nehme Chemie als Nebenfach für Mathe. Damit habe ich genügend Möglichkeiten und die Fächer gefallen mir.

Du warst eine besondere Schülerin, bist du jetzt auch eine besondere Studentin?

Eher nicht. Es läuft einfach ganz gut. Ich muss wegen der beiden Fächer manchmal zwischen Vorlesungen hin und her laufen. Das müssen aber einige Lehramtsstudenten auch. Das ist also nicht so ungewöhnlich.

Spürst du den Altersunterschied oder fühlst dich beobachtet?

Auch eher nicht. Das spielt eigentlich keine große Rolle. Die meisten Leute wissen ja auch nicht, dass ich wesentlich jünger bin. Die meisten Dozenten merken das wohl auch nicht. Ich bin quasi eine normale Studentin.

Also wird die Uni nicht so ein Spaziergang wie die Schule?

Das würde ich überhaupt nicht annehmen. Ich merke das auch bei den Mathe-Hausaufgaben, die wir teilweise in Lerngruppen machen, einfach weil wir sie allein nicht so gut hinbekommen. Manchmal fehlen da die Ansätze, es ist vom Stoff her schon anspruchsvoller. Ich verstehe meistens alles in der Vorlesung, aber ich muss trotzdem noch mal nacharbeiten oder zumindest ordentlich darauf schauen.

Bleibt denn ausreichend Zeit für andere Dinge?

Ich mache immer noch Gerätturnen. Das Training habe ich aber von drei bis vier Mal pro Woche auf zwei bis drei Mal reduziert. Aber es ist noch genügend Zeit.

Welche Ziele hast du denn jetzt?

Ich möchte erstmal meine Prüfungen im Februar und März bestehen. Dann schaue ich auf das zweite Semester.

Zur Person: Mandy Hoffmann (15) wohnt im niedersächsischen Peine. Nach dem Abitur im etwa 30 Kilometer entfernten Braunschweig studiert sie dort seit Herbst Mathe und Chemie an der Technischen Universität. Auf gleichaltrige Jugendliche trifft sie eher beim Gerätturnen. Im Sommer veröffentlichte sie mit Mitschülern das Buch „16 Kurze - Von Jetzt bis Irgendwann“, das Kurzgeschichten enthält. dpa