Warum der Busfahrer den Rolli nicht in den Bus schieben durfte

Als wenn es Rollstuhlfahrer nicht schon schwer genug hätten. Friedrich Kolbe, er wartete am Hauptbahnhof auf seinen Bus, mochte es kaum glauben, was er sah. Da steht ein Rolli-Fahrer, ungefähr 50 bis 60 Jahre alt, mit seinem Gefährt am Bordstein, der Fahrer der Linie 730 lässt ihm auch die Klappe...