Tote im „D-Zug“ – 26-jähriger Täter muss in die Psychiatrie

„Es war ein sinnloser Tod, der vielen Menschen sehr nahe gegangen ist“, erklärte Richter Ralf-Michael Polomski und verlas am Freitag das Urteil im sogenannten D-Zug-Prozess vor der 9. großen Strafkammer am Braunschweiger Landgericht. Das Gericht befand, dass der 26-jährige Beschuldigte am 5. Juli...