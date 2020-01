Schlägerei in Kneipe in der Braunschweiger Innenstadt

In einer Kneipe in der Wallstraße ist es am frühen Samstagmorgen zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Notruf gegen 5.30 Uhr eingegangen. „Fünf bis sieben Männer waren in die Gaststätte gestürmt und begannen, die dort befindlichen Gäste mit Fäusten zu schlagen“, so die Polizei.

Es gelang den Anwesenden, die Angreifer wieder nach draußen zu drängen. Diese flüchteten in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der Betreiber der Kneipe (37) sowie ein Gast (33) wurden bei dem Angriff verletzt. Nach ersten Zeugenaussagen handelte es sich bei einem der Angreifer um einen polizeibekannten 21-jährigen Mann aus Braunschweig.