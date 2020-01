Frisches Graffito – Polizei Braunschweig fasst Verdächtige

Braunschweig. Polizeibeamte in Zivil haben in der Nacht zu Sonntag zwei Männer gestellt, die im Verdacht stehen, Graffiti gesprüht zu haben.

Zunächst war den Beamten der Verfügungseinheit für Kriminalitätsbekämpfung ein 31-jähriger Mann aufgefallen, der an der Ecke Sackring/Kälberwiese stand und „sich ständig umsah“. Die Polizisten entdeckten dann laut Pressebericht eine weitere Person auf dem Dach der Umkleidekabinen der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule am Sackring. „Nachdem diese Person mit Hilfe des anderen Mannes das Schulgrundstück verlassen hatte, wurden beide Personen kontrolliert“, teilen die Beamten mit. Der zweite Verdächtige im Alter von 22 Jahren hatte unter anderem Spraydosen bei sich. An der Schule sei dann ein frisches Graffito entdeckt worden.

Beide Männer hätten bei der Polizei keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht. Bei den Durchsuchungen der Wohnungen der Tatverdächtigen hätten die Beamten weitere Beweismittel entdeckt. Auch die Mobiltelefone der Männer seien einbehalten worden. Die Verdächtigen erwarte nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.